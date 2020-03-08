Интер не собирается выкупать Санчеса, – Daily Mail

Форвард Интера Алексис Санчес вынужден вернуться в Манчестер Юнайтед по завершении текущего сезона.

Беппе Маротта отказался выплачивать 20 млн евро за Алексиса Санчеса, информирует Daily Mail.

Интер хочет подписать очередного форварда Манчестер Юнайтед

Антонио Конте также солидарен с руководителем. Специалист предпочитает более молодых и менее дорогих футболистов, чем Санчес.

Министр спорта Италии едва не сорвал Серию А – чиновник остановил игроков, которые уже были готовы начать матч

К слову, Алексис выходил на поле лишь в 8 матчах Серии А, записав в свой актив гол и 2 ассиста.