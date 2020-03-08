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Интер не собирается выкупать Санчеса, – Daily Mail

16:47 30 Читати українською
Интер не собирается выкупать Санчеса, – Daily Mail
Алексис Санчес / Sky Sport Italia

Форвард Интера Алексис Санчес вынужден вернуться в Манчестер Юнайтед по завершении текущего сезона.

Беппе Маротта отказался выплачивать 20 млн евро за Алексиса Санчеса, информирует Daily Mail.

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Антонио Конте также солидарен с руководителем. Специалист предпочитает более молодых и менее дорогих футболистов, чем Санчес.

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К слову, Алексис выходил на поле лишь в 8 матчах Серии А, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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