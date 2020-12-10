Руководство Интера резко отреагировал на ничью с Шахтером (0:0) и потерю всех надежд на еврокубковую весну.

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте не получит бюджет для зимних трансферов, сообщает Сalciomercato.

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Интер третий раз подряд не смог выйти из группы Лиги чемпионов, что очень не понравилось владельцам клуба. Миланцы, как и все команды Европы, пострадали от коронавируса, а провал на международной арене лишь добавил головной боли. Конте имел несколько целей на январь (Канте, Жиру), но ожидаемого усиления не будет. Вероятно, Интер вообще не выйдет на трансферный рынок.

Напомним, для плей-офф Лиги чемпионов итальянцам хватало победы над Шахтером, однако "нерадзурри" расписали нулевую ничью и вообще покинули еврокубки.

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