В отсутствие травмированного Лаутаро Мартинеса Маркус Тюрам взял на себя забивные функции. Французский форвард забил в конце первого тайма и в начале второго, и тем самым принес Интеру комфортную победу.

Оба мяча состоялись, словно под копирку: Хакан Чалханоглу дважды навесил с углового, а Тюрам дважды замкнул этот навес со второго этажа. Единственная разница заключалась в том, что в случае с первым голом форвард замкнул навес на ближней штанге, а в случае со вторым голом – по центру. В обоих случаях опекуном француза был экс-полузащитник Интера Дэви Классен, и это решение Джона Хейтинга было максимально странным.

Стандарты были едва ли не главным оружием Интера при Симоне Индзаги. И, как видим, остаются важными и при каденции Кристиана Киву.

Так Маркус стал лишь вторым игроком в истории Интера, который оформил дубль головой в матче Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только Эрнану Креспо – в 2002 году аргентинец забил два мяча... именно Аяксу. Мистика!

Тюрам мог еще и пенальти заработать, но VAR отменил такое наказание для Аякса – оказалось, что форвард забежал в офсайд.

