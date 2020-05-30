Интер нашел замену Лаутаро, за которым охотится Барселона

Миланский клуб рассчитывает подписать нападающего Арсенала Александра Ляказетта.

Французский форвард может продолжить карьеру в Интере. Ляказетт хочет играть в Лиге чемпионов, а в составе "канониров" это пока малореально. Поэтому вариант с переходом Ляказетта в миланский клуб выглядит довольно привлекательным для 29-летнего нападающего, сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

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В Интере Ляказетт может стать заменой Лаутаро Мартинесу, который неуклонно приближается к переходу в Барселону. Антонио Конте такая кандидатура вполне устраивает.

К слову, в текущем сезоне Ляказетт забил 9 голов в 26 поединках. Всего в его активе 45 мячей в 114 матчах в составе "канониров". Его контракт действует еще 2 сезона, но Арсенал может продать форварда из-за регулярных нарушений дисциплины.

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