Форвард Наполи Фернандо Льоренте может продолжить выступления в составе Интера, сообщает издание Tuttosport.

Видаль согласился на большую жертву, чтобы форсировать переход из Барселоны в Интер

Клуб ищет недорогого форварда в качестве игрока замены для Лукаку, который является основным нападающим в команде Антонио Конте. Главное требование – форвард должен обладать похожими качествами, как у бельгийца.

"Черно-синие" рассматривают также игрока Челси Оливье Жиру, однако переход испанца из Наполи более вероятен – Фернандо в свое время уже работал с Конте в Ювентусе.

Напомним, Льоренте перешел в Наполи летом 2019 года из Тоттенхэма на правах свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний форвард провел в футболке партенопейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

"Не хочу связываться с этим дерьмом": Лукаку уничтожил рейтинги FIFA2021, похваставшись издевательством над Шахтером