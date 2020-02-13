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Интер – Наполи – 0:1 – видео гола и обзор матча

09:23 69 Читати українською
Интер – Наполи – 0:1 – видео гола и обзор матча
Радость игроков Наполи / фото из открытых источников

Наполи на выезде обыграл Интер в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Наполи.

 
Фабиан Руис 57’
57’ Фабиан Руис

В первом тайме команды имели достаточно мало моментов, однако Интер был активнее. После перерыва Наполи повел в счете после классной комбинации Ди Лоренцо и Руиса и точный удар последнего. "Нерадзурри" пытались отыграться и имели неплохие возможности, однако подопечные Гаттузо отстояли победу.

Наполи победил Интер в первом полуфинале Кубка: тактический успех Гаттузо, топ-класс Фабиана Руиса и шикарный арбитраж

Отметим, ответный матч запланирован на 5 марта. В другом полуфинале сойдутся Милан и Ювентус.

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