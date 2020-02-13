Интер – Наполи – 0:1 – видео гола и обзор матча

Наполи на выезде обыграл Интер в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Наполи.

В первом тайме команды имели достаточно мало моментов, однако Интер был активнее. После перерыва Наполи повел в счете после классной комбинации Ди Лоренцо и Руиса и точный удар последнего. "Нерадзурри" пытались отыграться и имели неплохие возможности, однако подопечные Гаттузо отстояли победу.

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Отметим, ответный матч запланирован на 5 марта. В другом полуфинале сойдутся Милан и Ювентус.