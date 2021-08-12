Интер согласовал трансфер 25-летнего капитана эйндховенцев, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Интер хочет обменять Санчеса на Инсинье – миланцам придется доплачивать

Торги между клубами продолжались несколько недель. ПСВ требовал за своего лидера 15 млн евро, но Интер таки выбил хоть какую-то скидку. 12,5 млн будут выплачены сразу, а 2,5 млн предусмотрены бонусами. Медосмотр и презентация должны состояться в ближайшие дни.

Добавим, что Дюмфрис прекрасно проявил себя на чемпионате Европы – 4 матча и 2 гола, среди которых мяч в ворота Украины.

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