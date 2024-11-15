Чемпионы Италии официально подтвердили продление соглашения с центрбеком Яном Биссеком на один год. Теперь оно рассчитано до 30 июня 2029-го.

"Я пью каждый день": легенда Интера сделал потрясающее признание – 4-кратный чемпион Италии превратился в алкоголика

Летом 2023-го Интер приобрел Биссека из Орхуса всего за 7 млн евро. Дебютный сезон ушел на адаптацию, но молодой немец все чаще попадает в стартовый состав команды Симоне Индзаги. В нынешней кампании 23-летний защитник провел 11 матчей и 6 раз помогал Интеру сохранить ворота "сухими". Сейчас Transfermarkt оценивает Биссека в 25 млн евро.

Итальянские СМИ добавляют о существенном увеличении зарплаты защитника. По предыдущему контракту Биссек зарабатывал значительно меньше одного миллиона евро в год – это была одна из самых скромных зарплат в первой команде Интера.

Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти