Интер наденет на матч против Ромы новую форму с историческими изменениями
21:34 - Читати українською
"Нерадзурри" решили привлечь к себе внимание не только досрочным завоеванием чемпионства.
На противостояние 36-го тура Серии А против Ромы миланский коллектив выйдет в новой экипировке, информирует официальный Twitter клуба.
Милан официально представил новую форму с нетипичным дизайном
Форма состоит из 4-х ярких цветов и имеет еще одно радикальное отличие от предыдущих – логотип. Интер впервые в своей истории сыграет в футболках, на которых изображено новое лого.
Заметим, команда Антонио Конте досрочно завоевала Скудетто. Поединок с Ромой начнется уже завтра, 12 апреля, начало – в 21:45.
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