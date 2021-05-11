"Нерадзурри" решили привлечь к себе внимание не только досрочным завоеванием чемпионства.

На противостояние 36-го тура Серии А против Ромы миланский коллектив выйдет в новой экипировке, информирует официальный Twitter клуба.

Милан официально представил новую форму с нетипичным дизайном

Форма состоит из 4-х ярких цветов и имеет еще одно радикальное отличие от предыдущих – логотип. Интер впервые в своей истории сыграет в футболках, на которых изображено новое лого.

Заметим, команда Антонио Конте досрочно завоевала Скудетто. Поединок с Ромой начнется уже завтра, 12 апреля, начало – в 21:45.

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