Интер надеется получить ключевого хавбека Барселоны за Лаутаро Мартинеса

Руководство Интера сразу дало понять Барселоне, что переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса не будут легкими.

Миланцы могут попросить хавбека Артура в обмен на своего нападающего, информирует Tuttosport.

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Ранее речь шла об интересе Интера к другому полузащитнику Барселоны – Артуро Видалю. Впрочем, его младший бразильский коллега интересует Антонио Конте значительно больше. Интер готов снизить цену на Лаутаро Мартинеса, если "блаугранас" включат в соглашение Артура.

Напомним, два года назад испанский гранд заплатил Гремио за игрока сборной Бразилии 31 млн евро. Артур сразу стал важным исполнителем в центре поля команды, однако постоянные травмы мешают ему полностью раскрыться.

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