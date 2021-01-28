Представители Интера ведут диалог с агентом Лаутаро Мартинеса относительно нового контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

"Рискованная опция": Реал зашел на украинский рынок в поисках альтернативы большой звезде

"Нерадзурри" предлагают аргентинцу соглашение до лета 2024-го с годовой зарплатой в 5 млн евро. Основная часть переговоров уже завершена, сторонам осталось согласовать детали.

В нынешнем сезоне Серии А Лаутаро провел 19 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му