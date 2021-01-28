Интер начал переговоры о продолжении сотрудничества с Лаутаро
19:23 - Читати українською
Нападающий Интера Лаутаро Мартинес не планирует покидать Милан.
Представители Интера ведут диалог с агентом Лаутаро Мартинеса относительно нового контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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"Нерадзурри" предлагают аргентинцу соглашение до лета 2024-го с годовой зарплатой в 5 млн евро. Основная часть переговоров уже завершена, сторонам осталось согласовать детали.
В нынешнем сезоне Серии А Лаутаро провел 19 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.
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