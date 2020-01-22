Интер нацелился на таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзурри" убеждают его не продлевать контракт с манкунианцами

Итальянский клуб намерен усилиться нападающим Манчестер Юнайтед Техитом Чонгом.

Руководство Интера провело встречу с агентом 20-летнего футболиста, информирует журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Интер хочет подписать игрока в статусе свободного агента этим летом, поэтому убеждал агента повлиять на своего клиента, чтобы тот не продлевал контракт с "красными дьяволами".

Отметим, что в текущем сезоне Чонг сыграл 5 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Игрок молодежной сборной Нидерландов является воспитанником английского клуба.

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