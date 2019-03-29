Интер нацелился на приобретение Модрича и Ракитича

Хорватские полузащитники Иван Ракитич и Лука Модрич могут продолжить карьеру в миланском клубе.

По информации Calciomercato, "нерадзурри" всерьез размышляют над идеей приглашения хавбека Барселоны Ивана Ракитича и полузащитника Реала Луку Модрича.

"Футболку Месси можно приобрести в нашем магазине": Барселона остроумно потроллила Модрича

Ракитич пока не подписал новое соглашение с Барселоной и может покинуть Камп Ноу через и-за Фрэнки де Йонга летом, а Интер давно интересуется возможностью приобретения обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича.

Ожидается, что во время летнего трансферного окна миланцы сделают предложения по трансферам Модрича и Ракитича.

Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тр**лся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу также считать?"