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Интер нацелился на приобретение Модрича и Ракитича

11:50 37 Читати українською
Интер нацелился на приобретение Модрича и Ракитича
Ракітіч та Модріч / AS

Хорватские полузащитники Иван Ракитич и Лука Модрич могут продолжить карьеру в миланском клубе.

По информации Calciomercato, "нерадзурри" всерьез размышляют над идеей приглашения хавбека Барселоны Ивана Ракитича и полузащитника Реала Луку Модрича.

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Ракитич пока не подписал новое соглашение с Барселоной и может покинуть Камп Ноу через и-за Фрэнки де Йонга летом, а Интер давно интересуется возможностью приобретения обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича.

Ожидается, что во время летнего трансферного окна миланцы сделают предложения по трансферам Модрича и Ракитича.

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