На днях Интер попрощался с Коларовым и теперь ищет игрока на позицию левого защитника. В поле зрения "нерадзурри" попал Робин Госенс. Чемпион и лидер Серии А настроен составить конкуренцию Ньюкаслу, тоже претендующему на 27-летнего защитника сборной Германии.

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Хосенс ​​стал приоритетом Интера на зимнее окно. Но трансфер осложняется тем, что Аталанта не хочет отпускать одного из своих лидеров посреди сезона. Ранее Ньюкасл получил отказ по этой же причине. Сейчас Интер и Аталанта ведут переговоры по трансферу Робина. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

В сезоне 2021/22 Госенс ​​провел 8 матчей за бергамасков. Забил 2 гола и отдал 1 ассист. В конце сентября немец получил травму и с тех пор не выходит на поле.

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