Интер на выезде разгромил Лацио

В матче 10-го тура Серии А Интер не испытал проблем в матче с Лацио. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Интер уверенно переиграл Лацио. Миланцы в начале матча начали активно играть в атаке, но достаточно осторожно действовали в обороне. А на 28-й минуте главная звезда Интера открыла счет в матче. После классной комбинации Перишич грудью сбросил на Весино, а тот продлил на Икарди. Мауро без проблем переправил мяч в ворота. А перед перерывом Брозович удвоил преимущество "черно-синих", точно пробив после отскока. Лацио во втором тайме пытался отыграть хотя бы один мяч, однако Интер забил третий гол. И снова отличился Икарди, на этот раз после роскошной передачи Валеро. Лацио так и не смог отыграть хотя бы гол, и миланцы довели матч до победы.

Благодаря этой победе Интер набрал 22 очка и поднялся на 2-е место, Лацио с 18-ю пунктами остался на четвертой позиции.

Чемпионат Италии 2018/19, Серия А, 10 тур

Лацио – Интер – 0:3

Голы: Икарди, 28, 70, Брозович, 41