"Нерадзурри" уже установили первые контакты с Сержиу Консейсау, ведь сам тренер не прочь возглавить итальянский коллектив, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Боссы Интера следили за португальцем во время 1/8 финала Лиги чемпионов, когда итальянцы выбили Порту (1:0 по сумме двух матчей). Он им понравился. Консейсау рассматривает вариант ухода из Порту, ведь испытывает определенные трудности сейчас.

У специалиста есть еще год контракта. "Нерадзурри" понимают, что переговоры с Порту будут сложными, но они готовы к этому. Другими кандидатами на место Симоне Индзаги называют Тьягу Мотту и Роберто Де Дзерби.

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