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Интер может сорвать назначение Спаллетти в Милан – появился новый фаворит на должность

00:50 26 Читати українською
Интер может сорвать назначение Спаллетти в Милан – появился новый фаворит на должность
Лучано Спаллетти / фото из соцсетей

Назначение Лучано Спаллетти на должность главного тренера Милана может не состояться. На пути – миланский Интер.

60-летний специалист может так и не стать главным тренером "россонери". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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По информации инсайдера, Спаллетти требует от своего предыдущего работодателя – Интера – 5 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества. Несмотря на увольнение в мае, у тренера есть еще 2 года по контракту с "нерадзурри". Однако, боссы Интернационале отказываются платить компенсацию бывшему коучу.

Принципиальная позиция Лучано Спаллетти заключается в том, что боссы Интера остались должны ему, поскольку отправили в отставку, несмотря на выход в Лигу чемпионов. Тренер считает это увольнение несправедливым, поскольку не получил обещанного времени на реализацию собственного проекта.

Из-за недоразумения Спаллетти с Интером руководство Милана склоняется к альтернативным вариантам замены Марко Джампаоло. Главным претендентом на пост тренера миланцев теперь стал экс-наставник Интера Лацио и Фиорентины Стефано Пиоли.

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Милан Милан Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Марко Джампаоло Марко Джампаоло Стефано Пиоли Стефано Пиоли Интер Интер
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