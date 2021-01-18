Интер готов провести клубный ребрединг на свой день рождения.

"Нерадзурри" уже имеют варианты нового логотипа, которые напоминают обновленную эмблему принципиального соперника – Ювентуса. За основу взяты латинские буквы I и M, выполненные в минималистическом стиле.

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Кроме этого, по информации Sky Sport Italia, клуб планирует изменить полное название – вместо Интернационале "нерадзурри" будут носить название Интер Милан. Кроме того, планируется изменение титульного спонсора клуба. Ожидается, что на смену итальянской компании Pirelli придет китайская фирма Evergrande

Отметим, что миланцы празднуют свой день рождения 9 марта – клубу исполняется 113 лет.

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