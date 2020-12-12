Датчанин не входит в планы Антонио Конте, поскольку не вписывается в командную схему и может покинуть Италию уже зимой.

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По информации Football-Italia со ссылкой на Tuttosport, Интер планирует получить около 30 млн евро за Эриксена, также рассматриваются варианты с арендой и обменом. ПСЖ и Бавария могут отдать за датчанина Паредеса и Толиссо соответственно, а Арсенал может включить в соглашение Гранита Джаку.

К слову, Эриксен провел 11 матчей в составе Интера в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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