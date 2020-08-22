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Интер может продать игрока сборной Португалии

15:28 - Читати українською
Интер может продать игрока сборной Португалии
Жоау Мариу / Фото из открытых источников

Миланский Интер готов попрощаться с португальским хавбеком Жоау Мариу.

Бенфика контактирует с Интером относительно возможного трансфера Мариу, информирует сайт Gianluca di Marzio.

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По информации источника, в трансфере заинтересован лично наставник Бенфики Жорже Жезуш, с которым Мариу работал в лиссабонском Спортинге. Трансферная стоимость Жоау – 13 млн евро.

Напомним, четыре года назад Интер заплатил Спортингу за Мариу безумные 40 млн евро. Португалец не смог проявить себя в Милане и уже дважды ходил в аренду – сначала был Вест Хэм, а затем Локомотив. В чемпионате России Мариу провел 22 матча в сезоне 2019/20, отметился одним голом и 6 ассистами.

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