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Интер может приобрести Видаля – другая звезда "нерадзурри" препятствует трансферу

15:09 44 Читати українською
Интер может приобрести Видаля – другая звезда "нерадзурри" препятствует трансферу
Гризманн и Видаль / Marca

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль близок к смене клуба – Интер должен выполнить одно условие для осуществления трансфера.

Видаль может стать игроком Интера только в случае продажи Наингголана, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corrierre dello Sport.

Видаль намекнул на уход из Барселоны

Также отмечается, что Наингголан может стать частью сделки по звезде Фиорентины Федерико Кьеза. Напомним, ранее Видаль в очередной раз подчеркнул желание покинуть Барселону и вспомнил хорошие отношения с наставником Интера Антонио Конте.

К слову, чилиец в нынешнем сезоне провел 32 матча во всех турнирах за Барселону, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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