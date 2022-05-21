Защитник Торино Бремер может пойти на повышение после успешного сезона 2021/22.

Наставник Торино Иван Юрич подтвердил, что Бремер, выбранный лучшим защитником Серии А, покинет клуб по завершении сезона.

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Следующим клубом бразильца может стать Интер, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. "Нерадзурри" пытаются договориться с защитником в течение 4 месяцев и добились прогресса в переговорах.

Отметим, что Бремер провел 33 матча в составе Торино в текущем сезоне, отличившись 3 голами и 1 ассистом.

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