Интер может подписать лучшего защитника Серии А – его наставник подтвердил предстоящий уход
12:35 - Читати українською
Защитник Торино Бремер может пойти на повышение после успешного сезона 2021/22.
Наставник Торино Иван Юрич подтвердил, что Бремер, выбранный лучшим защитником Серии А, покинет клуб по завершении сезона.
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Следующим клубом бразильца может стать Интер, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. "Нерадзурри" пытаются договориться с защитником в течение 4 месяцев и добились прогресса в переговорах.
Отметим, что Бремер провел 33 матча в составе Торино в текущем сезоне, отличившись 3 голами и 1 ассистом.
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