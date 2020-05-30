Интер может подписать форварда сборной Аргентины

Нападающий аргентинского Сан Лоренсо Адольфо Гаич попал в сферу интересов миланского Интера. Ранее им интересовались соседи "нерадзурри" из Милана.

Мощный центрфорвард попал на радары команды Антонио Конте, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Воспитанник "святых" сыграл 2 сезона на профессиональном уровне и уже успел дебютировать за национальную сборную. Гаич – классическая "девятка" и может стать дублером Ромелу Лукаку на Джузеппе Меацца. Клаусула нападающего составляет всего 15 млн евро. Осенью местная пресса отправляла 21-летнего форварда в Милан, который якобы предложил за него 10 млн.

В сезоне 2019/20 Адольфо Гаич провел 12 матчей в аргентинской Суперлиге, в которых забил 5 мячей.

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