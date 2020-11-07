"Нерадзурри" планируют выйти на каталонцев с предложением в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Куман запланировал зимнюю чистку Барселоны – скандальная звезда и еще 4 игрока могут паковать чемоданы

Фирпо и еще четверо исполнителей попали в "список списанных" – перечень игроков, на которых не рассчитывает наставник Барсы Рональд Куман. После перехода из Бетиса больше года назад защитник так и не смог завоевать место в основной обойме "блаугранас". В свою очередь Интер давно мониторит рынок в поисках левого латераля для любимой схемы Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Фирпо Хуниор провел лишь 2 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

"Буду биться за эту футболку до смерти": Суарес – о переезде в Атлетико, уходе Месси из Барселоны и отношениях с Куманом