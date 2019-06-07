Интер может подписать Аспиликуэту и Начо

Миланский Интер, похоже, готов изменить вектор трансферной политики на испанский.

"Нерадзурри" готовятся подписать минимум двух испанцев, сообщает Marca.

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По информации издания, новый рулевой Интера Антонио Конте хочет возобновить сотрудничество с универсальным защитником Челси Сесаром Аспиликуэтой. Также миланцы уже отправили запрос мадридскому Реалу относительно защитника Начо, который не входит в дальнейшие планы наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Еще одним потенциальным новичком Интера является опытный форвард Тоттенхэма Фернандо Льоренте. Конте пытался приобрести испанского ветерана еще в период работы с Челси. В конце июня 34-летний нападающий может стать свободным агентом.

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