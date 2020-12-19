Соглашение нидерландца с "красными" подходит к концу летом 2021, однако хавбек до сих пор не поставил подпись на новом контракте.

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По информации Calciomercato, Интер интересуется возможностью приобрести Вейналдума. Впрочем, все зависит от игрока – решит он остаться в Ливерпуле, или покинет команду в поисках нового вызова.

К слову, хавбек провел 20 матчей в составе мерсисайдцев в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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