На родине Хакан дал резонансное интервью одному из местных СМИ. Преимущественно Чалханоглу поливал грязью свой бывший клуб – Милан. Но досталось и Симоне Индзаги, которого футболист обвинил в поражении в дерби.

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Руководству Интера очень не понравилась подобная риторика. Чалханоглу могут оштрафовать за это интервью, сообщает Football Italia. Турок уже даже попытался найти объяснение и обвинил СМИ в манипуляциях. Однако его слова достаточно однозначны.

"Интер намного сильнее Милана, и я рад, что являюсь частью этой команды. В проигранном дерби меня, Бареллу и Перишича заменили на 75-й минуте при счете 1:0, после чего мы дважды пропустили. Я прямо сказал тренеру, что он виноват в поражении", – сказал Хакан в интервью.

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