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Интер может быть наказан матчем без болельщиков

19:52 7 Читати українською
Интер может быть наказан матчем без болельщиков
Ультрас Интера / AS

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии рассмотрит дело против болельщиков Интера, которые якобы выкрикивали расистские выкрики в адрес полузащитника Милана Франкf Кессье.

57’ Тьемуэ Бакайоко
71’ Матео Мусаккио
 
Матиас Весино 3’
Стефан де Врей 51’
Лаутаро Мартинес 67’

"Нерадзурри" рискуют провести следующий матч без зрителей из-за расистских выкриков фанатов в адрес хавбека Милана Франка Кессье. Однако наказание вступит в силу только тогда, когда фанаты "черно-синих" учинят нечто подобное.

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Интер был вынужден играть две игры без болельщиков в начале года после аналогичных выкриков в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали накануне Нового года.

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Кроме этого, тренер Лучиано Спаллетти получил предупреждение после того, как его отправили на трибуны в матче, тогда как Милан был оштрафован на 10 тыс евро после того, как один из болельщиков "россонери" бросил на поле потенциально опасный объект.

Теги
Интер Интер Милан Милан Италия Франк Кессье Франк Кессье Милан - Интер
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