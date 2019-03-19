Интер может быть наказан матчем без болельщиков

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии рассмотрит дело против болельщиков Интера, которые якобы выкрикивали расистские выкрики в адрес полузащитника Милана Франкf Кессье.

"Нерадзурри" рискуют провести следующий матч без зрителей из-за расистских выкриков фанатов в адрес хавбека Милана Франка Кессье. Однако наказание вступит в силу только тогда, когда фанаты "черно-синих" учинят нечто подобное.

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Интер был вынужден играть две игры без болельщиков в начале года после аналогичных выкриков в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали накануне Нового года.

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Кроме этого, тренер Лучиано Спаллетти получил предупреждение после того, как его отправили на трибуны в матче, тогда как Милан был оштрафован на 10 тыс евро после того, как один из болельщиков "россонери" бросил на поле потенциально опасный объект.