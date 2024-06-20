В матче 20-го тура МЛС Интер Майами дома победил Коламбус Крю (2:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 20-й тур

Интер Майами – Коламбус Крю – 2:1

Голы: Фрей, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

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Очередной тур Восточной конференции ознаменовался украинским дерби – Интер Майами принимал действующего чемпиона МЛС Коламбус Крю. Сергей Кривцов вышел в основе "цапель" и провел на поле весь матч, в свою очередь Евгений Чеберко появился на поле лишь на 73-й минуте. К слову, главные звезды Интера – Лионель Месси и Луис Суарес не могли помочь своей команде, поскольку находятся сейчас в расположениях сборных Аргентины и Уругвая соответственно, вместе с которыми выступят на Копа Америка.

Хозяева быстро вышли вперед – Фрей головой удачно замкнул подачу с углового. Еще до середины тайма "бэкхемцы" удвоили свое преимущество: серия ошибок у ворот Крю привела к нескольким ударам, последний из которых от Кампаны стал роковым. Коламбусу удалось сократить счет перед перерывом – Кучо откликнулся на заброс за спины защитников и протолкнул сферу мимо голкипера. Второй тайм прошел без голов.

Победа принесла Интеру 41 очко и закрепила на вершине турнирной таблицы Восточной конференции, Коламбус с 27-ю пунктами шестой.

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