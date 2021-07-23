Интер Майами был разбит Нью-Ингленд Революшн (0:5) в матче МЛС, а Гонсало Игуаин стал главной жертвой фанатов.

Интер Майами в очередной раз потерпел фиаско в МЛС – на этот раз клуб Бекхэма проиграл Нью-Ингленд Революшн. Судьба поединка была решена еще в первом тайме, когда гости отгрузили аж четыре мяча. А во второй половине Букса поставил точку во встрече, забив пятый гол.

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Больше всего среди игроков Интера досталось одной из главных звезд – Гонсало Игуаину. Аргентинца освистали, когда на 80-й минуте он уступил место на поле из-за повреждения своему младшему брату Федерико. Добавим, что за команду из Майами также выступает Блез Матюиди, а возглавляет ее давний друг Бекхэма – Фил Невилл.

Отметим, что Интер Майами сейчас является худшей командой Восточной Конференции, добыв 2 победы в 12 поединках и имея лишь 8 пунктов в активе.

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