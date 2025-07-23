Интер Майами планировал усилить линию полузащиты. Целью американского клуба был Родриго де Пауль из Атлетико.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Атлетико согласовал продажу аргентинца. "Матрасники" получат за полузащитника 15 миллионов евро. Де Пауль подпишет четырехлетний контракт с Интером Майами. В ближайшие дни стороны окончательно закроют сделку.

Напомним, что Родриго де Пауль присоединился к Атлетико в 2021 году, перейдя из Удинезе. В общем хавбек сыграл за испанский гранд в 187 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 26 ассистов.

Стоит заметить, де Пауль выступает за сборную Аргентины вместе с Лионелем Месси. Родриго любит встревать в споры Лео с соперниками, за что его прозвали "охранником Месси".

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