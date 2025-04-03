В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Лос-Анджелес нанес поражение Интеру Майами (1:0). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, первый матч

Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:0

Гол: Ордас, 57

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Матч состоялся рано утром 3 апреля по киевскому времени, а его исход определил единственный гол после перерыва.

На 57-й минуте Нейтан Ордас получил пространство перед штрафной площадкой и пробил в ближний угол, воспользовавшись нерешительностью Серхио Бускетса. Вратарь Майами не сумел отбить этот удар, что стоило команде Месси поражения.

Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков провел игру в запасе. Добавим, что ответный матч запланирован на 10 апреля во Флориде.

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