Следующим рулевым "цапель" станет 40-летний Хавьер Маскерано, утверждает журналист Сесар Луис Мерло. Стороны уже обмениваются документами для подписания долгосрочного контракта.

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Тата Мартино решил покинуть тренерский мостик Интера Майами по личным обстоятельствам. Команда неоднозначно провела сезон. Флоридцы установили рекорд по набранным очкам в регулярке МЛС, но сенсационно вылетели от Атланты Юнайтед в первом же раунде плей-офф.

Ради этой возможности Маскерано покинет сборную Аргентины U-20. Для него это будет первый опыт тренерской работы в клубе. Аргентинец прекрасно знает Месси, Суареса, Альбу и Бускетса, с которыми пересекался в Барселоне, а теперь будет тренировать в Интере.

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