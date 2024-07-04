В матче 22-го тура МЛС Интер Майами на выезде дожал Шарлотт Индепенденс (2:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 22-й тур

Шарлотт Индепенденс – Интер Майами – 1:2

Голы: Агьеманг, 41 – Тейлор, 30, Кремаски, 86

Удаление: Агьеманг, 90+6 (Шарлотт, красная карточка)

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В очередном матче лидер Восточной конференции – Интер Майами – приехал в гости к Шарлотт Индепенденс (за который в свое время выступал украинский форвард Илья Шевцов). Хозяева должны были выходить вперед в середине первого тайма, когда Сергей Кривцов (вышедший в основе) проиграл борьбу оппоненту в штрафной – лишь реакция голкипера спасла. Интер ответил атакой правым флангом, длинным забросом на противоположную сторону, прострелом во вратарскую и результативным замыканием Тейлора – 0:1.

Однако, еще до перерыва представители Северной Каролины отыгрались. Сначала им помешал каркас ворот (после мощного удара Агьеманга с линии штрафной), а затем ошибку допустил Кривцов, который пошел встречать соперника в центр поля. Украинский защитник не попал по мячу, все тот же Аьеманг убежал один на один и точно пробил под дальнюю штангу. На второй тайм Кривцов уже не вышел.

После отдыха обе команды имели шансы забить, но больше повезло Интеру. За 5 минут до конца матча Кремаски на мгновение опередил защитника и замкнул навес от партнера во вратарскую. Уже в добавленное время герой Шарлотт примерил маску и антигероя, оставив свою команду в меньшинстве после толчка во вратарской, но на общий счет это уже никак не повлияло.

Интер набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, Шарлотт с 32-мя пунктами шестой.

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