Родриго Де Пауль перешел из Атлетико в Интер Майами, информируют соцсети американского клуба. Таким образом, завершилось одно из самых ожидаемых событий первого месяца летнего трансферного окна.

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Приключение Де Пауля в Атлетико завершилось. В 2021 году он обошелся клубу в 36 миллионов евро и продемонстрировал свой класс на разных этапах, хотя и не обрел той стабильности, на которую рассчитывали "кольчонерос". В общей сложности хавбек сыграл за испанский гранд в 187 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 26 ассистов.

Как информирует Marca, Интер Майами приобрел Де Пауля у Атлетико примерно за 15 млн евро.

Стоит заметить, что Де Пауль выступает за сборную Аргентины вместе с Лионелем Месси. Родриго любит вмешиваться в споры Лео с соперниками, за что его прозвали "телохранителем Месси".