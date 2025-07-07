Интер Майами хочет подписать "охранника Месси"
7 июля 18:26 - Читати українською
Интер Майами желает переманить из Атлетико полузащитника Родриго де Пауля.
Интер Майами сделал де Паулю официальное предложение присоединиться к команде, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Аргентинец сейчас его рассматривает. Если между сторонами будет достигнуто соглашение, Интер Майами продолжит переговоры с Атлетико.
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Де Пауль носит прозвище "телохранитель Месси" из-за его активной поддержки и защиты Лионеля Месси на поле и вне его, хотя официальный телохранитель Месси – это Ясин Чуэко, бывший спецназовец, который обеспечивает его личную безопасность.
31-летний де Пауль играет за Атлетико с 2021 года.
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