Интер Майами сделал де Паулю официальное предложение присоединиться к команде, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Аргентинец сейчас его рассматривает. Если между сторонами будет достигнуто соглашение, Интер Майами продолжит переговоры с Атлетико.

Месси ведет переговоры с победителем Лиги чемпионов – клуб готов на все возможное ради аргентинца

Де Пауль носит прозвище "телохранитель Месси" из-за его активной поддержки и защиты Лионеля Месси на поле и вне его, хотя официальный телохранитель Месси – это Ясин Чуэко, бывший спецназовец, который обеспечивает его личную безопасность.

31-летний де Пауль играет за Атлетико с 2021 года.