Аргентинец присоединился к американскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. Соглашение Лионеля Месси с Интером Майами завершается в конце проточного года.

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Как сообщает The Athletic, 37-летний нападающий и клуб близки к пролонгации соглашения. Сейчас идет обсуждение некоторых деталей контракта, но ожидается, что Месси поставит свою подпись на бумаге.

"Думаю, что в течение 60-90 дней мы должны будем все завершить. Я всегда надеялся, что увидим игру Месси на нашем новом стадионе в 2026 году. Верю, это произойдет", – цитирует главу Интер Майами Хорхе Маса издание.

Напомним, Месси сыграл за американский клуб в 48 матчах во всех турнирах. В активе аргентинского нападающего 42 гола и 21 результативная передача.

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