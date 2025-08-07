Интер Майами одержал победу над Пумасом (3:1) и пробился в четвертьфинал Кубка лиг. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Кубок Лиг

Интер Майами – Пумас УНАМ – 3:1

Голы: Де Пауль, 45, Суарес, 59 (пен.), Альенде, 69 – Рувалькаба, 34

В ночь на 7 августа продолжился финальный тур группового этапа Кубка лиг, по итогам которого уже определились первые участники плей-офф. Одним из них уже стал Интер Майами, который одержал важную победу над Пумасом со счетом 2:1.

Героем встречи стал 38-летний Луис Суарес – уругваец оформил гол и два ассиста. В конце первого тайма он отдал результативную передачу на Родриго де Поля, после перерыва реализовал пенальти, а затем еще раз ассистировал – на этот раз Тадео Альенде.

Добавим, что Лионель Месси игру пропустил из-за дискомфорта в ноге.

