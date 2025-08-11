В МЛС состоялся очередной матч регулярного чемпионата, в котором Орландо Сити встречался с Интером Майами. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, регулярный чемпионат

Орландо Сити – Интер Майами – 4:1

Голы: Муриель, 2, 50, Охеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5

Сон помог спастись Лос-Анджлесу Смолякова, россиянин украл победу у Синчука, ничья Сватка – украинцы в МЛС

Орландо Сити разгромил Интер Майами без Лионеля Месси. Аргентинец получил повреждение, поэтому не мог помочь команде Дэвида Бекхэма уже во втором матче подряд.

Главной звездой матча стал бывший одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте – Луис Муриель. Колумбиец оформил дубль в игре и присоединился к голу Охеды. Луис Суарес при счете 1:3 мог ответить соперникам шедевром с центра поля, но вратарь Орландо в последний момент переправил мяч на угловой. Довершил разгром Интера Марко Пашалич. В итоге – 4:1 в пользу Орландо.

Таким образом соперники обогнали Интер в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Теперь Орландо четвертый, а Майами опустился на шестую строчку. Правда, у Интера еще 3 матча в запасе.