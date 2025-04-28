Интер Майами и другие клубы МЛС порадовали результативным футболом в ночь с 27 на 28 апреля.

МЛС

Интер Майами – Даллас – 3:4

Голы: Пико, 16, Обандо, 29, Э. Мартинес, 56 – Мур, 9, Урхогиде, 65, Хулио Сантос, 69, Педриньо, 81

ФК Лос-Анджелес – Сент-Луис Сити – 2:2

Голы: Буанга, 70, 90+5 – Тойхерт, 52, Ордаз, 89 (аг)

Нереализованный пенальти: Буанга, 75 (ЛА)

Удаление: Моралес, (СЛС, две желтые)

Лос-Анджелес Гэлакси – Портленд Тимберс – 2:4

Голы: К. Рамирес, 67, Ройс, 69 – Д. Коста, 38, С. Морено, 53, Келси, 63, Х. Родригес, 76 (пен.)

Интер Майами принимал Даллас без Месси, Суареса, Альбы и Бускетса, которым Хавьер Маскерано предоставил отдых. Даже такой состав "цапель" на старте второго тайма уверенно вел 3:1. Впрочем, Интер до финального свистка умудрился пропустить трижды и отдать победу сопернику! Команда Маскерано осталась на пятой строчке Восточной конференции.

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Артем Смоляков совсем растерял доверие главного тренера Лос-Анджелеса Стивена Черундоло. Украинец четвертый матч подряд просидел в запасе и смотрел на феерический второй тайм против Сент-Луиса. Ничья 2:2 оставила обе команды в нижней половине таблицы Западной конференции.

Еще хуже дела у другого Лос-Анджелеса. Гэлакси после завоевания чемпионства идут на дне и в 10 турах не имеют ни одной победы! Очередную пощечину калифорнийцам выписал Портленд. Один из голов в активе экс-форварда Шахтера Кевина Келси, который в касание мощно пробил от перекладины. Появившийся в перерыве Марко Ройс ассистом и голом сократил отставание Гэлакси до минимума, но Портленд зафиксировал победу 4:2. "Лесорубы" на второй строчке Востока.

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