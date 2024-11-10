В ночь на воскресенье, 10 ноября, состоялся третий поединок плей-офф МЛС между Интером Майами и Атлантой Юнайтед (2:3). Читайте отчет об игре и смотрите обзор матча на "Футбол 24".

МЛС, плей-офф, 1/8 финала (Восточная конференция), третий матч

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:3

Голы: Рохас, 17, Месси, 65 – Тиари, 19, 21, Слиш, 76

Чеберко с Коламбусом сенсационно вылетел из плей-офф МЛС – украинец не реализовал пенальти

В заключительном матче серии плей-офф за выход в четвертьфинал турнира Интер Майами потерпел обидное поражение от Атланты Юнайтед. Напомним, в первом поединке "козлы" одолели соперника 2:1, а во втором уступили с таким же счетом, поэтому судьба путевки в следующий раунд решалась в третьей игре.

На 14-й минуты Атланта должна была выходить вперед, но на пути мяча стала стойка. В ответ забил Интер: Гомес получил передачу на левом фланге, выкатил в центр под удар Месси, выстрел Лео отразил кипер, а Рохас был первым на добивании. Однако уже в следующей атаке гости сравняли, а через 2 минуты вышли вперед – Тиари оформил дубль. Гомес почти сразу забил в ответ, но гол отменили из-за офсайда.

В середине второго тайма Месси восстановил статус-кво, головой замкнув навес с правого фланга. Но последнее слово осталось за гостями. Игрок сборной Польши Бартош Слиш на 76-й минуте забил гол, который оказался решающим во встрече. Интересно, что перед взятием ворот защитник Интера оказался на газоне и просил медицинской помощи, но арбитр проигнорировал это и позволил гостям завершить скандальный эпизод. Интер имел шанс отыграться, но фортуна в этот вечер была на стороне Атланты.

Интер Майами без Кривцова драматично уступил Атланте в плей-офф МЛС – судьба четвертьфинала решится в 3-м матче