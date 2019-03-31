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Интер летом купит звездного полузащитника – на радаре два игрока Барселоны

06:00 25 Читати українською
Интер летом купит звездного полузащитника – на радаре два игрока Барселоны
Иван Ракитич / фото из соцсетей

Миланский Интер настроен переманить Ивана Ракитича или Артуро Видаля из Барселоны.

Полузащитники Барселоны Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов Интера. По информации Tuttosport, "нерадзурри" хотели бы приобрести одного из двух футболистов.

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Барселона до сих пор не согласовала с Ракитичем новый контракт. Действующее соглашение хорвата заканчивается летом 2021 года. Каталонцы оценивают хавбека в 60 млн евро. Видаль – альтернативный вариант для Интера и оценивается в 25 млн евро.

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Источник отмечает, что "сине-гранатовые" больше склонны к тому, чтобы продать чилийца, который не является игроком основного состава. Контракт Видаля с Барселоной действует до лета 2021 года.

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Барселона Барселона Италия Трансферы Артуро Видаль Артуро Видаль Иван Ракитич Иван Ракитич Интер Интер
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