Интер летом купит звездного полузащитника – на радаре два игрока Барселоны

Миланский Интер настроен переманить Ивана Ракитича или Артуро Видаля из Барселоны.

Полузащитники Барселоны Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов Интера. По информации Tuttosport, "нерадзурри" хотели бы приобрести одного из двух футболистов.

Интер нацелился на приобретение Модрича и Ракитича

Барселона до сих пор не согласовала с Ракитичем новый контракт. Действующее соглашение хорвата заканчивается летом 2021 года. Каталонцы оценивают хавбека в 60 млн евро. Видаль – альтернативный вариант для Интера и оценивается в 25 млн евро.

Интер и Милан поборются за Конте, – СМИ

Источник отмечает, что "сине-гранатовые" больше склонны к тому, чтобы продать чилийца, который не является игроком основного состава. Контракт Видаля с Барселоной действует до лета 2021 года.