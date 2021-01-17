Интер – Ювентус: онлайн-трансляция центрального матча Серии А
21:40 - Читати українською
В рамках 18-го тура итальянского чемпионата Интер принимает Ювентус. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Центральный матч 18-го тура Серии А Интер – Ювентус начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Интер:
Ювентус:
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