Интер – Ювентус: стартовые составы и видеотрансляция полуфинала Кубка Италии
20:50 - Читати українською
В рамках полуфинального поединка Кубка Италии миланский Интер встретится с туринским Ювентусом. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала Кубка Италии Интер – Ювентус начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна прямо в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Интер:
Ювентус:
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