Интер пытается подписать 18-летнего центрального защитника Пармы Джованни Леони, как сообщает Calciomercato.

Кат сборной Украины перешел к гранду Ла Лиги – он проигнорировал опцию выкупа в конце сезона

Парма оценила защитника в 40 миллионов евро. "Нерадзурри" рассчитывают на то, что решающим фактором станет личная роль Кристиана Киву, который тренировал Леони в Парме в прошлом сезоне. Также Интер предлагает план развития, который предусматривает адаптацию молодого защитника рядом с опытными Ачерби и де Вреем.

Леони заявил о себе еще в Сампдории, после чего Парма выложила 4 миллиона евро за его трансфер в Серию А. Теперь на юного защитника претендуют сразу три гранда итальянского футбола. В частности, наставник Милана Массимилиано Аллегри видит в нем будущего лидера защиты, но клуб вынужден сначала продать нескольких игроков. Ювентус тоже проявляет интерес – Леони рассматривается как потенциальный партнер Бремера, однако "старая синьора" сначала должна выручить средства от продажи Влаховича, Веа и Маккенни.

В Англии защитника рассматривают как наследника сразу нескольких звезд: в Ливерпуле – ван Дейка, в Тоттенхэме – Ромеро, в Ньюкасле – как основного стабилизатора обороны. Но сам Леони настроен остаться в Серии А, где видит больше шансов для прогресса и вызова в сборную Италии.

Ожидается, что в ближайшие недели талантливый центрбек рассмотрит все предложения и примет окончательное решение. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля