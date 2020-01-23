Интер и Тоттенхэм договорились о формуле трансфера Эриксена – переход состоится на следующей неделе

Сага с переходом Кристиана Эриксена в миланский Интер, похоже, наконец-то завершится.

Интер и Тоттенхэм закрыли трансфер Кристиана Эриксена. Миланцы заплатят 15 млн евро, а еще 5 млн "шпоры" получат бонусами. Медосмотр назначен на следующий вторник, сообщает журналист Альфредо Педулла.

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Ранее сообщалось, что Эриксен, который уже договорился с миланцами о деталях личного контаркта, готов остаться в Лондоне до лета, чтобы выполнить все условия соглашения с клубом, однако главный тренер Интера Антонио Конте заинтересован в подписании датчанина уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Эриксен в текущем сезоне провел за свой клуб в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

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