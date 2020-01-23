toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ВУЛВЕРХЭМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО ДИНАМО КИЕВ - ВАРДАР

Интер и Тоттенхэм договорились о формуле трансфера Эриксена – переход состоится на следующей неделе

23 января 23:22 59 Читати українською
Интер и Тоттенхэм договорились о формуле трансфера Эриксена – переход состоится на следующей неделе
Кристиан Эриксен / Getty images

Сага с переходом Кристиана Эриксена в миланский Интер, похоже, наконец-то завершится.

Интер и Тоттенхэм закрыли трансфер Кристиана Эриксена. Миланцы заплатят 15 млн евро, а еще 5 млн "шпоры" получат бонусами. Медосмотр назначен на следующий вторник, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Интер официально объявил о трансфере Мозеса

Ранее сообщалось, что Эриксен, который уже договорился с миланцами о деталях личного контаркта, готов остаться в Лондоне до лета, чтобы выполнить все условия соглашения с клубом, однако главный тренер Интера Антонио Конте заинтересован в подписании датчанина уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Эриксен в текущем сезоне провел за свой клуб в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?

blog_ava
Шахтер требует у Арсенала заоблачную сумму за Матвиенко – за украинцев столько никогда не платили
23 января
996
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Интера Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Интер Интер Италия Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
23
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук