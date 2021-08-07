Гранды Серии А обсуждают обмен Д'Амброзио на Флоренци, утверждает Forza Italian Football.

Рома перевела в дубль чемпиона Европы

Правые фулбеки не входят в планы Жозе Моуринью и Симоне Индзаги соответственно. Флоренци прошлый сезон провел в составе ПСЖ на правах аренды, а летом "волки" выставили его на трансфер. В свою очередь Д'Амброзио перестал быть основным "нерадзурри" еще во времена Конте.

К слову, новый сезон в чемпионате Италии начнется 21 августа. Интер в стартовом туре примет Дженоа, а Рома на домашней арене встретится с Фиорентиной.

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