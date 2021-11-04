Миланский коллектив согласовал один из будущих летних трансферов. К команде должен присоединиться воспитанник Барселоны.

Андре Онана согласовал с "нерадзурри" контракт на четыре года, сообщает журналист Николо Скира. За сезон 25-летний камерунец будет зарабатывать 3 миллиона евро.

Арсенал близок к трансферу Онана, – журналист

Голкипер Аякса, являющийся воспитанником Барселоны, перейдет в итальянское первенство на правах свободного агента, ведь его контракт с нидерландцами истекает летом 2022-го. Продолжать его Андре не собирается.

Напомним, Онана выступает за Аякс с 2015 года. В его активе 204 матча за основную команду "божьих сыновей", 83 из которых он отстоял на ноль. В феврале его отстранили на год от футбола из-за допинга.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій