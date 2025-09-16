Милан и Интер достигли соглашения о покупке Сан-Сиро у города, сообщил мэр Милана Джузеппе Сала в эфире Rtl 102.5. "Если все пойдет хорошо, уже завтра мы вынесем на рассмотрение постановление о продаже Сан-Сиро. Фактически мы достигли соглашения с клубами.

"Живой памятник": Ди Канио раздал комплименты "списанной" звезде Милана за его выступление против Болоньи

Стадион должен быть готов к 2031 году, иначе УЕФА не будет рассматривать Милан как город-организатор Евро-2032. Будет предложено постановление по проекту, затем, поскольку речь идет о продаже такого важного объекта, вопрос будет передан на рассмотрение городского совета. Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а потом уже будет принято решение – да или нет", – отметил Сала.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.

Серия А, турнирная таблица: идеальный старт Наполи и Ювентуса, Варди в зоне ЛЧ – он выше Довбика и Милана