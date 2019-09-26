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Интер и Милан представили два проекта нового стадиона

14:20 130 Читати українською
Интер и Милан представили два проекта нового стадиона
Сан-Сиро (Милан) / Фото из открытых источников

Миланские футбольные топ-клубы усиленно работают над строительством нового храма футбола – в сети появились проекты будущей арены.

Футбольные команды Интер и Милан представили два проекта нового стадиона, который планируется построить недалеко от Сан-Сиро.

Милан и Интер отказались от приобретения Сан-Сиро – у итальянских грандов свой план

Клубы хотят построить новый стадион вместимостью 60 тысяч с современными элементами, в том числе со специальной облицовкой, которая снизит шум от стадиона на 40%.

Интер и Милан потратят более полумиллиарда евро на строительство нового стадиона

Причиной отказа от варианта с реконструкцией Сан-Сиро является невозможность проводить на нем ремонтные работы, если обе команды будут играть в Серии А и в еврокубках в течение сезона. Кроме того, в случае продолжения реконструкции уменьшится пропускная способность арены и оба клуба недосчитаются 100 млн евро доходов за три года.

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Милан Милан Италия Сан-Сиро футбольные стадионы Интер Интер
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